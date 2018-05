Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la nuova fiction Rai con Vanessa Incontrada Il Capitano Maria. La guerra tra i Patriarca e il gruppo di giovani hacker di Annagreca è scoppiata e Luce, innamorata di Filippo, decide di scappare d casa per unirsi a loro. Maria è disperata e cerca di trovarla, ed intanto trova le prove che la morte di suo marito è legata al caso di Annagreca.

Su Rai 2 andrà in onda il film La profezia. La Terra è nel caos: le persone spariscono e di loro restano solo gli indumenti vuoti, aerei ed auto si scontrano, non avendo più piloti, causando incidenti, il panico è totale. Ray Steele, un pilota, tenta di salvare la vita ai passeggeri rimasti.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda programma Report. Oggi si parla dei cosiddetti Paradisi fiscali: Singapore, Dubai, Svizzera, Hong Kong.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 21 maggio 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 andrà in onda il film con Terence Hill e Bud Spencer Nati con la camicia. Rosco Fraker gira il mondo sui pattini a rotelle. Doug O’Riordan è un ex detenuto appena uscito di prigione. I due si incontrano in un bar durante una rissa ed entrano subito in sintonia. I due fuggono dalla polizia ma vengono scambiati per due agenti segreti della CIA.

Su Canale 5 vedremo il film The Legend of Tarzan. Su Italia 1 andrà in onda il film Una notte da leoni 2. Phil, Stu, Alan e Doug sono in partenza per la Thailandia per le nozze di Stu, che ha deciso di festeggiare con un tranquillo brunch prematrimoniale a base di pancake e caffè, bandendo l’alcool. Stasera La7 trasmetterà il film Mi chiamo Sam.