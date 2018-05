Il Segreto torna oggi, lunedì 21 maggio 2018, per un’altra settimana da trascorrere insieme. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Segreto. Le anticipazioni de Il Segreto in onda questa settimana rivelano che Adela e Gracia trovano il modo di fermare Aquilino: mostrano al ragazzo un documento firmato da Hernando che le autorizza a gestire al suo posto la sua parte de Los Manantiales. Aquilino non può far altro che cedere.

Donna Francisca, intanto, inizia a stare un po’ meglio, ma Saul si sente profondamente in colpa: crede che la notizia dell’amore tra lui e Julieta abbia provocato il malore della matrona. Francisca, intanto, chiede a Saul di fare la scelta definitiva, ed il ragazzo, preso sai sensi di colpa, incontra Julieta per parlare. I due iniziano a litigare in piazza, e si lasciano davanti a tutti gli abitanti del paese. Saul, però, cerca un nuovo chiarimento con Julieta, ma quando va da lei trova il fratello Prudencio in casa della donna.

Le anticipazioni de Il Segreto della settimana dal 21 al 26 maggio: Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Carmelo prende coraggio e chiede ad Adela di sposarlo. La risposta, però, non è quella che sperava: la donna rifiuta, temendo che Carmelo vuole compiere il grande passo solo per convenienza. L’uomo, invece, è seriamente innamorato di Adela e si tormenta per il suo rifiuto.

Candela, intanto, è molto preoccupata per la sete di vendetta che Severo ha nei confronti di Donna Francisca. Candela ha paura, e confessa ad Emilia di voler lasciare Puente Viejo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sulla soap spagnola Il Segreto.