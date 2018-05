La Prova del cuoco torna oggi, lunedì 21 maggio 2018, per iniziare in allegria un’altra settimana in compagnia di Antonella Clerici ed i suoi chef. La bionda conduttrice ed i suoi cuochi ogni giorno propongono ricette gustose e facili da realizzare anche a casa. Scopriamo quali sono le ricette preparare oggi a La Prova del cuoco.

Le ricette de La Prova del cuoco di venerdì 18 maggio 2018.

Venerdì scorso a La Prova del cuoco sono state proposte tante ricette interessanti. Protagonista della puntata di venerdì è stata l’insalata di pasta, proppsta in duplice versione da Ivano Ricchebono e da Cristian Bertol.

Ivano Ricchebono ha preparato le ruote con olive teggiasche, filetti di acciuga, capperi, pinoli, pomodorini, peperoncino, mozzarelline e formaggio stagionato grattugiato. Cristian Bertol ha invece realizzato la ricetta dell’insalata di pasta con petto di pollo, pomodorini, zucchine e ricotta salata.

David Povedilla ha preparato le Empanadillas. Si tratta di una simpatica ricetta di fagottini di pasta con un ripieno di cipolla, peperone rosso e verde, pomodori, uova sode, tonno sott’olio. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.