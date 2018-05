A gennaio 2018 Nilufar Addati e Sara Affi Fella hanno avuto la possibilità di sedersi sul trono più ambito del piccolo schermo; le due troniste di Uomini e Donne hanno fatto un lungo percorso televisivo alla fine del quale, come da regolamento, potrebbero trovare l’uomo della loro vita.

Nilufar ha scelto il suo corteggiatore Giordano Mazzocchi, mentre la bella Sara dovrà fare a breve la sua scelta.

La scelta di Sara Affi Fella andrà in onda martedì 22 o mercoledì 23 maggio.

Nella puntata in onda lunedì 21 maggio 2018, la bella ex protagonista di Temptation Island farà il suo annuncio ufficiale; la ragazza infatti a breve farà la sua scelta. Sara è arrivata alla fine del trono con il dolce e premuroso Luigi Mastorianni e con il discusso e ironico Lorenzo Riccardi.

Ultime esterne per la tronista; Luigi le farà una gradita sorpresa regalandole un album con le foto di tutti i momenti più significativi; alla fine della loro ultima uscita insieme ( se Luigi non dovesse essere la scelta) tra i due scocca anche un romantico bacio.

Lorenzo invece prepara un’altra significativa sorpresa per Sara; il giovane Riccardi infatti vive a Milano ma è di origini pugliesi e così decide di presentare la sua adorata nonna alla tronista; momento goliardico e tenero per i due, che alla fine dell’esterna si lasciano andare ad un bel bacio.

Sul trono però non c’è solo Sara, ma anche il tronista Mariano Catanzaro. Quest’ultimo è stato spesso criticato sia dalla padrona di casa che dal pubblico in studio e a casa per non aver costruito nulla con le sue corteggiatrici Valentina ed Eleonora.

In puntata le due ragazze decideranno di abbandonare (definitivamente?) lo studio. Cosa succederà? Mariano dovrà abbandonare il trono?