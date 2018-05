La vita nelle carceri italiane non è per niente facile, e a puntare i riflettori su alcune situazioni di inaudita violenza sono Le Iene, che in un servizio raccontano cosa a accade nel carcere di Poggioreale. I detenuti qui sono costretti a vivere in uma situazione costante di sovraffollamento ma non solo: anche episodi di violenza sembrano essere all’ordine del giorno.

Le Iene hanno intervistato alcuni ex detenuti che hanno denunciato violenze da parte delle guardie. A quanto pare, da come raccontano gli ex detenuti, esiste uma cosiddetta “cella zero“, ovvero una stanza che si trova in ogni padiglione in cui i secondini chiamano a turno i detenuti, li fanno spogliare e li picchiano. L’ex detenuto intervistato ha raccontato che era meglio non reagire, altrimenti si veniva massacrati.

Le Iene, dopo queste scioccanti rivelazioni, hanno contattato la direttrice del carcere, Maria Luisa Palma, ha dichiarato che non è possibile che accada quanto descritto dagli ex detenuti, ed ha spiegato i lividi presenti sul corpo di un ex detenuto nel momento in cui è stato portato al pronto soccorso con delle crisi epilettiche.

Le ultime news dal mondo del carcere ad oggi: in Italia 60 donne sono recluse con i loro bambini minori di 3 anni.

Nelle carceri italiane sono recluse 60 madri con 62 bambini al di sotto dei 3 anni, e solo a Rebibbia ci sono 15 donne insieme ai loro bambini. A parlare della situazione, come riporta La Repubblica, è il presidente dell’associazione di volontariato A Roma, Insieme – Leda Colombini, Giovanna Longo: “Dobbiamo fare in modo che questa realtà non venga trascurata e che venga stimolato al massimo l’impegno a studiare e realizzare forme e percorsi per una Giustizia più umana, per la difesa dei diritti del bambino come valore in sé, verso la salvaguardia della dignità e delle affettività familiari della persona detenuta”. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.