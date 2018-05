I leader del M55 e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, hanno indicato a Sergio Mattarella come Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il suo nome è stato annunciato ieri pomeriggio dal capo politico del M5S dopo avere incontrato il presidente della Repubblica.

Governo: Chi è Giuseppe Conte probabile nuovo premier.

Giuseppe Conte, 54 anni, nato a Volturara Appula, in provincia di Foggia, è docente di Diritto Privato all’università di Firenze e all’università LUISS di Roma e membro del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

Luigi Di Maio rivelando ai giornalisti fuori dal Quirinale, il nome fatto al presidente della Repubblica Mattarella come prossimo premier ai giornalisti ha detto: «Il nome che abbiamo fatto al presidente della Repubblica è quello di Giuseppe Conte che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo è una persona che viene dalla periferia di questo Paese».

Ha concluso il leader dei 5 Stelle dicendo: «È cresciuto a San Giovanni Rotondo, si è fatto da solo. Si è battuto non solo per un rigore dal punto di vista legale ma anche dal punto di vista morale. È uno tosto, lo conoscerete se il presidente riterrà di sciogliere la riserva su di lui».

Di Giuseppe Conte si è sentito parlare quando prima delle elezioni il Movimento 5 Stelle lo aveva indicato come ministro della Pubblica Amministrazione di un futuro eventuale governo Di Maio. Durante l’evento di presentazione fu elogiato da Luigi Di Maio per il suo impegno per la de-burocratizzazione dell’amministrazione pubblica.

Infatti, in quell’occasione Giuseppe Conte parlando dei suoi obiettivi da futuro ministro, fece riferimento alla “semplificazione della pubblica amministrazione” e alla “cultura della legalità” da promuovere e valorizzare.