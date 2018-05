Questa sera nuovo appuntamento con il serale del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso con la partecipazione degli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si scioglieranno molti dubbi sulle vicende accadute nel corso della settimana. La storia tra Filippo e Lucia sembra essere definitivamente agli sgoccioli, L’atmosfera tra i due è piuttosto pesante. Entrambi affermano di essere confusi, ma hanno la certezza che lasciarsi è la soluzione migliore, almeno in questo momento.

Filippo, pur non essendo in nomination, rischia molto per alcune affermazioni fatte circa la maniera in cui addestra il suo cane. La brutalità con cui verrebbe trattato l’animale gli è valsa la denuncia per maltrattamenti da parte di Lorenzo Croce, presidente nazionale di AIDAA e la richiesta di sequestro del cane.

A noi quello che sta a cuore è la salute del cane, del futuro televisivo di Filippo Contri ci interessa poco”, ha dichiarato Croce ad Agenpress, “certo per una questione etica sono in tanti ad augurarsi che venga estromesso, ma conoscendo le dinamiche di certe trasmissioni non ci meraviglierebbe il contrario anche se la conduttrice signora Barbara d’Urso in più occasione ebbe a dirmi di essere una vera animalista, ecco l’occasione per dimostrarlo.

Malgioglio ha manifestato il suo sdegno con un lungo post su Instagram: “Avevo promesso di non parlare del Grande Fratello nella mia pagina di Instagram. Questa volta lo faccio perché sono turbato di quello che Filippo ha detto del suo bellissimo cane. Per educare gli animali caro Filippo non bisogna usare dei metodi violenti… ci sono delle persone adatte che lavorano per queste meravigliose bestie e sanno bene come farli comportare ……

e penso che queste creature indifese non abbiano bisogno di un padrone come te…. che li prende a calci e cose varie …..mi meraviglio dei tuoi compagni tutti li ad ascoltarti , come se stessi parlando di un bellissimo romanzo di Marquez”. Sono un animalista di natura e amo ogni tipo di animale anche quelli di sangue freddo. Sono un uomo molto sensibile per qualsiasi tipo di violenza .Però non toccatemi gli animali”.

Nel post Malgioglio difende anche Barbara D’Urso dagli attacchi ricevuti per quest’edizione del Grande Fratello:” E poi basta con questo accanimento contro @barbaracarmelitadurso. Cerchiamo di stare più tranquilli. Se accadono certe cose non c’è nel cervello dei concorrenti il cervello della signora. Esiste la parola scusa e questo penso sia più che doveroso. I reality sono tutti cosi’ . Basta guardare quelli che vanno in onda all’estero che sono più che terribili. Sono reality e basta. Il mio Grande Fratello era più divertente perché nella casa si respirava altra aria. . Detto questo un abbraccio a voi tutti”. Vedremo questa sera cosa accadrà a Filippo.

Grande Fratello 2018 Ed.15: un nuovo ingresso nella Casa.

Secondo le ultime indiscrezioni la concorrente che entrerà a sorpresa questa sera in Casa è Fabiana Britto, volto già noto al pubblico dei programmi della D’Urso. La ragazza sicuramente farà girare la testa a più di un concorrente grazie al suo avvenente aspetto fisico. Ne vedremo delle belle. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.