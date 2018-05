La storia nata al Grande Fratello tra Lucia e Filippo sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Scopriamo cos’è accaduto con il nostro daytime. Filippo si è sfogato con Veronica: Lucia con lui non riesce ad esprimersi, non riesce ad essere sé stessa. Filippo chiede all’amica se pensa che Lucia possa essere influenzata da qualcuno, ma una cosa è certa, dice: così non si può andare avanti. Il ragazzo sembra intenzionato a chiudere la sua storia con Lucia, e va dalla fidanzata per affrontare il discorso.

Al Grande Fratello Filippo parla con Lucia della loro situazione. Il ragazzo spiega di soffrire molto nel vederla triste ed indecisa, e si sente responsabile. Per questo, forse, è meglio che tutto finisca anche se, ammette, sarà molto difficile, soprattutto nei primi giorni, ma proprio non riesce a vedere Lucia triste. La ragazza piange, ma non dice niente per far cambiare idea a Filippo: probabilmente è d’accordo. I due si lasciano così, di comune accordo, con un abbraccio.

Il daytime del Grande Fratello 2018 Ed. 15: il nuovo confronto tra Filippo e Lucia.

Lucia rimane da sola in giardino, e scoppia a piangere. La ragazza viene raggiunta da Danilo, che la ascolta e la rassicura, dicendole che è meglio non forzare una storia che non va avanti. Anche Filippo è sconvolto: a Lucia ci teneva davvero, ma non poteva vederla così insicura e frenata. Lucia Bramieri lo raggiunge, e prova a dirgli delle parole di conforto, anche se è difficile consolare un cuore infranto.

Lucia e Filippo sono tristi, ed un nuovo confronto tra i due è inevitabile. Lucia spiega di essere molto confuso, mentre Filippo si dimostra sicuro dei suoi sentimenti: il ragazzo spiega di essere confuso su molti aspetti della sua vita, ma su quello che prova per Lucia non ha mai dubitato. Cosa accadrà in queste ultime due settimane? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.