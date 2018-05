Giulia De Lellis e Andrea Damante, la ex mitica coppia, nata a Uomini e Donne, soprannominata dai fan come i “Damellis” sta riservando ancora innumerevoli sorprese. La notizia che i due hanno hanno deciso di lasciarsi ha sconvolto i fan ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dietro questa drastica decisione ci sarebbero i numerosi e presunti tradimenti dell’ex tronista alle spalle di Giulia.

Nonostante il deejay abbia negato categoricamente queste accuse, gossip sempre più insistenti avrebbero confermato le sue numerose scappatelle. Per questa ragione la De Lellis, al ritorno dalla Tanzania, ha deciso di interrompere la loro storia d’amore.

Giulia De Lellis e Andrea Damante a cena insieme dopo il concerto di Jovanotti.

Ma il 21 maggio è stato per entrambi un giorno speciale, in quanto ricorreva la data dei due anni di relazione e dalla scelta fatta a Uomini e Donne. Il traguardo non è stato raggiunto, ma quello che ha fatto discutere la rete è il fatto che entrambi si siano presentati al concerto di Jovanotti, all’Arena di Verona.

Nonostante il cantante abbia in programma ben sette date nella magica città, la cosa che ha fatto discutere è che Andrea e Giulia abbiano scelto proprio di andare nella serata del 21 maggio ad assistere all’evento.

I due hanno condiviso sui social diversi momenti dello show del cantante. Quello che, però, si è subito notato dalle loro Instagram Stories è che i due non erano insieme, anzi ognuno si trovava dalla parte opposta dell’Arena.

Calcolata la mole di gente presente i due non si saranno nemmeno incontrati. E così è stato. Almeno fino al dopo concerto. Secondo alcuni pettegolezzi, infatti, i due sarebbero stati beccati a cena insieme dopo la fine dello show.

Una lettrice del blog Il Vicolo Delle News avrebbe segnalato che Giulia e Andrea erano a cena nello stesso locale e seduti allo stesso tavolo dopo il concerto, un locale fuori l’Arena, il “Ristorante Nastro Azzurro”. La sorella della lettrice era lì, ma purtroppo non è riuscita a fotografarli in quanto Giulia ha chiesto ad alcune ragazze di non farlo: “Ragazze, scusate, ora non è il momento per le foto perché c’è lui e potreste fraintendere”.

Tra l’altro il il titolare del locale si è messo davanti alla porta per evitare che potesse entrare altra gente. Erano in compagnia delle amiche di Giulia, prima e successivamente di altre persone, all’inizio erano seduti ai lati opposti della tavolata, lei da una parte e lui dall’altra. Successivamente lei si è alzata e si è messa in piedi dietro di lui.

Che i due stiano chiarendo le questioni in sospeso? Potrebbe esserci una piccola speranza di rivederli insieme?