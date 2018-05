Martedì 21 maggio è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello 2018 Ed.15, il reality più seguito degli ultimi tempi. Questa edizione è molto diversa rispetto alle ultime, non solo è dedicata ai “non famosi”, è anche presentata da Barbara D’Urso, che a 60 anni sta dimostrando di essere più glamour ed in forma che mai.

Anche per la diretta di ieri ha scelto un look impeccabile e giovanile: la conduttrice ha leggermente cambiato stile, dando prova di non sentire affatto il peso dell’età che avanza.

Il look di Barbara D’Urso per la sesta puntata del Grande Fratello 2018 Ed.15!

Barbara D’Urso è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello e puntata dopo puntata sta dimostrando di essere una delle donne più trendy della televisione italiana. Dopo l’abito “metallico” e quello dalle trasparenze audaci della scorsa settimana, la conduttrice ha deciso di stravolgere il suo look.

Per il sesto appuntamento con il reality ha infatti sfoggiato un lungo abito accollato firmato Filippo Laterza, caratterizzato da delle decorazioni variopinte su tutta la silhouette e da una gonna larga con un profondo sexy spacco laterale che di tanto in tanto rivelava le gambe.

Per completare il tutto ha scelto delle scarpe di Via Nolfi 56, dei grossi orecchini a cerchio, ha allungato leggermente i capelli con delle extension e li ha tenuti tirati all’indietro con un cerchietto che lei stessa nelle Stories di Instagram ha definito in stile Kate Middleton.