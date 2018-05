Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade con il nostro daytime di oggi, mercoledì 23 maggio 2018. Dopo la puntata di ieri, che ha riservato emozioni e colpi di scena, Lucia e Filippo si ritirano in veranda per parlare. Filippo vuole che Lucia abbandoni le sue paure per stare al suo fianco, ma la bella commessa romana non riesce a mettere da parte la sua confusione e ammette di sentirsi in una “via di mezzo”.

Al Grande Fratello Simone spiega alla news entry Fabiana come si svolgono le giornate all’interno della Casa. Mostra come al Grande Fratello i concorrenti si organizzano per fare delle attività, come allenarsi o ascoltare musica, e spiega che tutto ciò è molto divertente.

Il daytime del Grande Fratello 2018 Ed. 15: il confronto tra Daniele e Simone.

Alessia è preoccupata. Nonostante sia stata felicissima di poter riabbracciare la mamma, si è sentita giudicata e rimproverata. A consolala sono Lucia e Veronica. Danilo, intanto, si confronta con Simone: è convinto che il fidanzato dell’onorevole Pezzopane per arrivare in finale abbia messo in atto una strategia. Il riferimento è al commento che Danilo ha fatto nei confronti di Lucia Bramieri e che Simone è andato a riferire alla diretta interessata. Il confronto si svolge in maniera pacifica. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.