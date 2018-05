La sesta puntata del Grande Fratello 2018 Ed.15 ha riservato molte sorprese ai telespettatori. Lucia Bramieri ha dovuto lasciare il gioco per volere del pubblico. La donna era in nomination assieme a Danilo e Simone. Lucia ha potuto rivedere tramite video i suoi genitori ai quali è legatissima. Una volta in studio ha guardato il video riassuntivo della sua esperienza al Grande Fratello 2018 Ed. 15 ed ha avuto un confronto con Mariana, circa alcune sue affermazioni.

Ieri sera è stato proclamato il primo finalista della trasmissione. Si tratta di Simone, scelto direttamente dal pubblico. Il meccanismo mediante il quale è stato scelto è quello dell’apparente catena di salvataggio, dalla quale sono rimasti esclusi lui, Angelo e Filippo. Una volta al televoto, il pubblico ha scelto Simone quale primo finalista del reality: lo scoprirà in studio, con sua grande sorpresa. Angelo, in quanto concorrente meno votato deve abbandonare la Casa, è lui il secondo eliminato della serata.

Grande Fratello 2018 Ed.: i momenti più emozionanti della sesta puntata.

Nel corso della puntata del Grande Fratello 2018 Ed. 15 è entrata in Casa la madre di Alessia. Alla ragazza ed a Matteo è stato fatto credere fino all’ultimo momento che Paola Di Benedetto, ex di Matteo, volesse un chiarimento da entrambi. La madre di Alessia raccomanda ai ragazzi di non saltare le tappe nella loro storia e ricorda loro che a casa le famiglie li guardano. Anche Valentina entra in Casa per fare una sorpresa a Veronica, che è molto commossa.

Ma quello che spiazza i concorrenti è l’ingresso della modella brasiliana Fabiana Brizzo, che starà con loro per qualche giorno. Viene fatto credere che sia un’ex di Matteo, finchè Barbara D’Urso non rivela che si tratta di uno scherzo. La ragazza porta Danilo ed Alberto a festeggiare il suo ingresso con un aperitivo nella suite, dove trascorrerà la notte. Le nomination sono palesi. Al televoto finiscono Alberto, Filippo, Lucia, Veronica e Danilo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.