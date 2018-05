Ieri sera, su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello Ed. 15 condotta da Barbara D’Urso affiancata in studio dai i due opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Finiti in nomination Alberto Mezzetti, Danilo Aquino, Filippo Contri, Veronica Satti e Lucia Orlando. Simone Coccia viene chiamato in studio, convinto di esser stato eliminato e invece gli viene detto che è lui il primo finalista del Grande Fratello 2018. Quest’ultimo ha comunicare ad Angelo che è stato eliminato. Nel corso della serata la conduttrice ha risolto il giallo sulla droga all’interno della casa.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: Barbara D’Urso risolve il giallo sulla droga rivelato da Striscia la Notizia.

Il tg satirico Striscia la notizia ha mandato in onda un audio in cui Patrizia Bonetti sussurrava una frase a Danilo: “Mentre pippava” parlando di Aida che si era sentita male in bagno. Barbara D’Urso ha dichiarato: “Io non svicolo e qualsiasi cosa manda in onda Striscia vado a fondo.”

Ed ha rassicurato: “Sia io che il Grande Fratello che l’azienda per cui lavoro, siamo assolutamente certi che questo non sia possibile. Nella Casa ci sono le telecamere che controllano sempre, anche nel bagno, anche se non registrano. E’ impossibile che sia stata usata droga“.

Poi la conduttrice ha chiarito: “Quando i ragazzi entrano vengono perquisiti, vengono setacciate le valigie, è impossibile che qualunque tipo di droga sia entrata“. Infine ha chiesto a Patrizia presente in studio che ha spiegato: “Io ho detto, riferendomi ad Aida, ‘sembrava pippata’ perché era super euforica e faceva avanti e indietro dal bagno“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.