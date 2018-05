Oggi, mercoledì 23 maggio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 23 maggio 2018.

Le anticipazioni circolate sul Trono Over, hanno rivelato che la protagonista della puntata sarà Gemma Galgani e le sue vicende sentimentali. La dama torinese era apparsa scossa e spiazzata dopo quanto successo nella puntata scorsa.

Infatti, Marco si è risentito, per le parole di Giorgio Manetti, sedutosi al centro dello studio. La dama sembrerebbe che abbia preso quelle parole come un riavvicinamento del cavaliere nei suoi confronti. Giorgio Manetti, ha chiaramente ribadito che non è così e ha voluto rassicurare tutti in questo senso. Cosa deciderà di fare oggi la dama torinese? Gemma Galgani intende continuare la frequentazione con Marco oppure riprendere a corteggiare nuovamente Giorgio Manetti?

Nel frattempo, ciò che preme maggiormente sapere ai telespettatori che seguono il trono classico di Uomini e Donne riguarda la scelta della tronista Sara Affi Fella, che dovrebbe essere registrata nei prossimi giorni. L’annuncio è stato fatto nel corso della puntata di ieri. La tronista dovrà fare la sua scelta tra i suoi due corteggiatori Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.