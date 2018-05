Una nuova tragedia è avvenuta nelle carceri italiane: un altro detenuto si è suicidato, stavolta a Viterbo, dove un detenuto di 36 anni si è tolto la vita impiccandosi nella cella di isolamento, nonostante la fine della sua pena fosse prevista tra circa un anno.

A parlare della terribile notizia è il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasìa: “A Viterbo, come altrove, non è ancora stato definito il Piano locale di prevenzione del rischio suicidario previsto dall’Accordo Stato-Regioni del luglio scorso. E nel frattempo, come in simili circostanze, si cercheranno le responsabilità ultime: chi dovesse vigilare o perché non fosse stata disposta una adeguata vigilanza. Ma non è questa la soluzione per prevenire tragici eventi come questo. Al contrario, serve un intervento di sistema, sull’intero ambiente penitenziario, che renda più accettabili le condizioni di detenzione e le relazioni umane all’interno del carcere, che faciliti quelle con l’esterno e che limiti alle estreme necessità l’isolamento, considerato dall’Organizzazione mondiale della sanità e dallo stesso accordo Stato-Regioni una vera e propria condizione a rischio suicidario”.

Le ultime news dal mondo del carcere ad oggi:

Gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Trento protestano per il mancato pagamento delle ore di straordinario e per gli ostacoli che sono costretti a fronteggiare ogni giorno. Gli agenti sono stati ricompensati dal ministero per aver catturato un evaso, ma hanno fatto sapere du voler rinunciare al premio.

Massimiliano Rosa, segretario del Sappe, con un comunicato, spiega che "Accettare quella Lode ministeriale vorrebbe dire compiere un atto di ipocrisia, perché ci verrebbe consegnata da chi sistematicamente ci ostacola nei servizi di indagine e persino si ostina a non pagarci le ore di straordinario svolte in attività di polizia".