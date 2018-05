Durante la sesta puntata del Grande Fratello 2018 Ed. 15 andata in onda martedì 22 maggio 2018 su Canale 5, Alessia Prete ha incontrato sua madre. La concorrente non è riuscita a digerire le parole e soprattutto le critiche ricevute per il suo comportamento all’interno della casa.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: Alessia Prete in lacrime dopo il confronto con sua madre.

La ragazza aveva confidato alle sue inquiline d’essere rimasta delusa e il giorno dopo, guardandosi allo specchio, aveva ripetuto qualcosa, chiaramente rivolto ai genitori. Poi, rimasta sola in cucina, si è lasciata andare alle lacrime dicendo tra sè e sè: “Basta poco e le cose cambiano. Non avete capito proprio nulla di me”.

Ciò cha avrà fatto scatenare le critiche della sua famiglia, è la relazione tra Alessia e Matteo Gentili. Secondo alcune indiscrezioni circolate sul Grande Fratello i due abbiano passato la notte insieme. Mentre lei si stava vestendo, lui si è avvicinato per delle coccole e i due si sono lasciati andare a qualche bacio. Ovviamente, il tutto si è svolto davanti le telecamere.

Poi, da qui è nato un botta e risposta tra i due: “Non posso essere di giorno, ciò che sono di notte. Non posso fare le stesse cose”. Parole che hanno lasciato intendere che tra loro, di notte, quando le telecamere sono spente accada qualcosa sotto le lenzuola. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.