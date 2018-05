Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade con il nostro daytime. Lucia è triste e pensierosa. Filippo è stato con lei sin dai primissimi giorni, ora come farà a proseguire l’avventura senza averlo al suo fianco come fidanzato? Al Grande Fratello Lucia si sfoga con Veronica, e si chiede se ha sbagliato. Veronica le spiega che nessuno dei due ha sbagliato, nessuno ha tradito. La bella figlia di Bobby Solo si dice dispiaciuta nel vedere Lucia stare male: vorrebbe vederla più libera. Le consiglia, inoltre, di mettersi più in discussione sia dentro che fuori della Casa del Grande Fratello.

Il confronto tra Danilo e Filippo: il daytime del Grande Fratello del 24 maggio 2018.

Al Grande Fratello anche Filippo è triste e pensa alla fine della sua storia con Lucia. Ripensando a quanto è successo negli scorsi giorni, il ragazzo capisce che ciò che proprio non gli è sceso giù è il comportamento di Danilo. I due si confrontano, ma finiscono per litigare. Filippo si dice molto deluso dal comportamento di Danilo, si è sentito tradito. E chissà che Danilo non provi qualcosa per Lucia… Questa non sembra un’ipotesi così lontana dalla realtà: Danilo fa molti complimenti a Lucia, ne elogia il carattere e confessa di capire se sta bene o male da un solo suo sguardo.

Al Grande Fratello 2018 Ed. 15 Lucia e Filippo si confrontano di nuovo. Il ragazzo parla del suo sentimento, del suo amore. I due sembrano riconciliati, e parlano delle loro passate storie d’amore. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.