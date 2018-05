Lucia e Filippo hanno vissuto un momento di crisi nella loro relazione iniziata all’interno della Casa del Grande Fratello 2018 Ed.15. Dopo i primi momenti di entusiasmo iniziale, Lucia ha iniziato a mostrare qualche segno di stanchezza.

Sarà stata la convivenza forzata, il pensiero di quello che sarebbe accaduto in seguito nella vita reale o l’influenza di Danilo, fatto sta che ha cominciato a mostrare segnali d’insofferenza sempre più forti, tanto da spingere Filippo a chiedere chiarimenti sempre più insistentemente. L’epilogo è stato la rottura della relazione tra i due.

Lucia e Filippo, la storia continua al Grande Fratello 2018 Ed.15?

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello 2018 Ed.15, Filippo ha rischiato di uscire dal gioco per effetto del televoto. Sará stato il timore di vederlo uscire dalla porta rossa a chiarire qualche dubbio che la ragazza nutriva.

Dopo la puntata i due hanno avuto un chiarimento. Filippo ha affermato che probabilmente é troppo piccolo per lasciarsi andare completamente in una storia, perché dovrebbe farlo in maniera definitiva.

Lucia e Filippo in questi ultimi giorni hanno un rapporto molto disteso.Oggi pomeriggio si sono trattenuti in giardino,stesi sui lettini, si sono scambiati qualche confidenza ed intensi sguardi.

É scappato anche qualche tenero bacio. I momenti di tensione della scorsa settimana sembrano lontani. Due ragazzi sono pronti ad essere una vera coppia? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.