Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Rai con Anna Foglietta e Claudio Gioè La mafia uccide solo d’estate 2. Massimo, per paura di essere arrestato, si nasconde a casa dei Giammarresi. Lorenzo e Pia decidono di passare qualche giorno in un albergo in riva al mare. Proprio in quell’hotel, però, è in atto un’importante operazione anti droga. Angela e Rosario intanto si riavvicinano, mentre Pia e Lorenzo sono in rotta dopo che Pia gli ha confessato di essere stata raccomandata.

Rai 2 va in onda la serie tv Hawaii Five – 0 con gli episodi Lezioni di pianoforte, Pirati informatici e Campione del mondo. Su Rai 3 vedremo la trasmissione di Michele Santoro M. Il programma, in quattro puntate, racconterà la vicenda di Moro. Ogni puntata avrà un grande protagonista: Giulio Andreotti, Enrico Berlinguer, Tommaso Buscetta e Licio Gelli.

La guida tv di questa sera, giovedì 24 maggio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Canale 5 verrà trasmesso il varietà condotto da Michelle Hunziker con Aurora Ramazzotti, nel ruolo d’inviata speciale delle esterne Vuoi scommettere? In ogni puntata, sette concorrenti si cimentano in sfide divertenti, curiose, ai limiti del possibile.

Su Rete 4 vedremo film The italian Job. Un gruppo di ladri ha attaccato un palazzo di Venezia portandosi via un enorme quantitativo di lingotti d’oro. Al momento di spartirsi il bottino qualcuno della banda tenta di tenere per sè tutta la refurtiva. Ma l’ideatore del colpo si mette sulle tracce del traditore fino a Los Angeles.

Su Italia 1 vedremo il film Apes revolution – Il pianeta delle scimmie. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.