La storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte durata pochississimo tempo. I due si erano incontrati e innamorati in Honduras durante la partecipazione al reality Isola dei Famosi 2018. Ad annunciare la fine della sua storia d’amore con Francesco Monte è stata Paola in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. La ragazza aveva raccontato che, Francesco le aveva detto che loro due non sono compatibili. Secondo Paola, il motivo è che lui non ha mai superato la fine della sua storia con Cecilia Rodriguez.

La reazione di Paola Di Benedetto alla notizia che Francesco Monte non la segue più su Instagram!

Francesco Monte, dopo aver lasciato Paola Di Benedetto, ha deciso di non seguirla neppure più su Instagram. Un gesto che, nell’epoca dei social network, significa tanto, ovvero che Francesco, non è minimamente interessato alle attività giornaliere della sua ex fidanzata.

Paola, in un’intervista a Verissimo aveva confidato a Silvia Toffanin che il rapporto con Francesco Monte si era raffreddato parecchio dopo la fine della loro breve storia d’amore: “Ci sentiamo ogni tanto per lavoro ed è freddo e distaccato nei miei confronti”. La reazione di Paola, almeno fino ad ora, è che continua a seguire Francesco Monte sui social network nonostante lui abbia smesso di seguirla. Paola Di Benedetto è ancora interessata a Francesco Monte?