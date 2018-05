Oggi, giovedì 24 maggio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 24 maggio 2018.

Le anticipazioni circolate sul Trono Over, hanno rivelato che la protagonista della puntata sarà Gemma Galgani e le sue vicende sentimentali. Durante la puntata di ieri, nuove lacrime della dama in studio per Giorgio Manetti dopo l’ennesimo rifiuto da parte del cavaliere toscano.

In questo appuntamento di oggi, secondo le anticipazioni circolate sul dating show di Maria De Filippi protagoniste della puntata ci saranno anche le avventure sentimentali di Sossio, uno dei cavalieri più discussi di questa edizione del trono over di Uomini e Donne.

Si discuterà della relazione tra Sossio e Ursula, dopo che la donna non ha gradito affatto la decisione del cavaliere di uscire con un’altra dama arrivata in trasmissione per conoscerlo. Tra i due ci saranno dei momenti di grande tensione, durante i quali scopriremo che anche la dama nel frattempo si è intrattenuta con un altro cavaliere.

Nel frattempo, ciò che preme maggiormente sapere ai telespettatori che seguono il trono classico di Uomini e Donne riguarda la scelta della tronista Sara Affi Fella, che dovrebbe essere registrata nei prossimi giorni. La tronista dovrà fare la sua scelta tra i suoi due corteggiatori Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.