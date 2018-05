Domenica 27 maggio 2018, su canale 5 andrà in onda in diretta l’ottava puntata del serale di Amici 2018 Ed. 17 condotta da Maria De Filippi. I talenti rimasti in gara sono Irama, Emma, Carmen, Einar e Lauren, che nella scorsa puntata del 19 maggio è stata proclamata vincitrice del circuito danza.

Amici 2018 Ed. 17: anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata serale del 25 maggio 2018.

In attesa della diretta sono arrivate le prime assegnazioni delle esibizioni dei talenti rimasti in gara. Ad Irama è stato assegnato l’inedito “Sceglimi” e “Io vorrei non vorrei ma se vuoi” di Lucio Battisti. Emma, invece, dovrà preparare “True Colors” di Cindy Laupers e l’inedito “Dead man Walking”. A Carmen, è stato assegnato il brano “Nel Blu dipinto di Blu”. Per Einar, invece, “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco, “Domani è un altro giorno” di Ornella Vanoni.

Assegnazioni anche per Lauren Celentano, che dopo aver vinto il circuito di danza battendo Bryan Ramirez, punta alla finalissima ed alla vittoria finale del talent show di Maria De Filippi. La ballerina della squadra blu, dovrà preparare “Show me how you burlesque” e “Etienne”, una coreografia diretta da Luca Tommassini.

Tra gli ospiti che saliranno sul palco nella semifinale di Amici 2018 ci sarà l’attrice Sofia Loren e l’icona della danza Carla Fracci. Tra gli altri ospiti, che sono stati annunciati è Annalisa che si esibirà insieme con Emma della squadra Bianca, Christian De Sica e Riki che si esibiranno insieme alla vincitrice della Categoria Danza Lauren dei Blu, Gino Paoli e Gigi D’Alessio duetteranno con i cantanti della squadra Blu e Ornella Vanoni che canterà con Irama.