Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade nelle ultime ore con il nostro daytime. Oggi al Grande Fratello Danilo non appare in sintonia con il resto del gruppo. Dopo il confronto avuto con Filippo, il giovane discute con Veronica, cui alcuni comportamenti non gli sono piaciuti: teme che la figlia di Bobby Solo possa avercela con lui a causa di una lite che ci fu con Luigi Favoloso. Lucia è presente alla discussione, ma ha solo parole di stima nei confronti dell’amica, e fa notare quanto sia cresciuta durante l’esperienza al Grande Fratello.

Il confronto del ragazzo con Danilo al Grande Fratello 2018 Ed. 15.

Al Grande Fratello non è solo Filippo a non gradire i comportamenti di Danilo, che a tratti è eccessivamente presuntuoso. I ragazzi decidono quindi di affrontare il coinquilino, e a parlare per primo è Alberto, che gli spiega come sia un errore credere che la sua visione dei fatti sia sempre la più corretta. Anche Alessia è dello stesso parere, e Veronica lo accusa di confrontarsi solo con chi vuole lui.

Filippo e Lucia, intanto, sembrano aver ritrovato la sintonia delle scorse settimane. I due sono in giardino, e tra baci ed abbracci ridono spensierati. Che siano tornati insieme? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.