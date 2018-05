Giulia e Jeremias si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi il settimanale Nuovo aveva lanciato la notizia che i due si stanno frequentando. Jeremias rompe il silenzio ed ha rilasciato un’intervista dove ammette il suo interesse per Giulia De Lellis.



Sono passate poche settimane dall’annuncio della fine della relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A rivelarlo è stata l’ex gieffina con la pubblicazione di una serie di video sul suo account Instagram. Jeremias Rodriguez ha ammesso che ha iniziato a corteggiare la ragazza.

Infatti, al settimanale Nuovo ha dichiarato: “Le ho scritto io per primo un messaggio e lei mi ha risposto. Per il momento è nata un’amicizia, poi chissà… Mi dovete dar tempo.“. Poi Jeremias Rodriguez, ha dichiarato che, per ora, Giulia De Lellis risponde sempre ai suoi messaggi: “E’ vero, non rispondo mai al telefono, nemmeno se mi chiama mia madre. Ma con Giulia sono stato io a mandare il primo sms. Se mi interessa qualcosa, cambio. Quando le mando un messaggio ricevo sempre le sue risposte.”

Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis vivono in due città diverse, riguardo al primo appuntamento il giovane ha detto: “Ancora non ci siamo visti. Un’uscita in programma? Chissà…“.