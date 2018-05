Oggi, venerdì 25 maggio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 25 maggio 2018.

Le anticipazioni circolate sul Trono Over, hanno rivelato che i protagonisti della puntata saranno Sossio e Ursula. Tra i due ci sara una discussione e che il cavaliere ha messo in discussione la credibilità della dama, affermando che sarebbe uscita con Enrico. Ursula smentisce categoricamente la notizia. La conoscenza tra i due è giunta già alla fine?

Nella puntata di ieri, la bionda dama non ha gradito affatto che il suo partner sia uscito in settimana con un’altra donna. Ma poi si è scoperto che anche Ursula è uscita con un altro cavaliere. Sossio ha subito un tradimento? Non mancheranno le sorprese e le scintille sotto questo punto di vista nella puntata di oggi.

Questo ultimo appuntamento settimanale del dating show di Maria De Filippi prima del gran finale della settimana prossima, quando assisteremo finalmente anche la scelta della tronista Sara Affi Fella al trono classico. La scelta dovrebbe essere registrata martedì prossimo e mandata in onda mercoledì 30 maggio 2018 su Canale 5.