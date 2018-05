Caterina Balivo torna su Rai Uno. La conduttrice napoletana di Detto Fatto trasloca sul canale principale della tv nazionale a 8 anni di distanza dall’ultima sua apparizione con un nuovo programma.

Lo show, ideato su misura per lei, è prodotto da Magnolia e avrà spazio dal lunedì al venerdì subito dopo il Tg1 delle 13,30 e anticiperà la soap opera Il Paradiso delle Signore. La Balivo intervisterà personaggi famosi e gente comune sulla scia del modello americano dell’Ellen Show. Ma non è l’unica novità del palinsesto Rai che proporrà Tiberio Timperi nel ruolo di conduttore de La Vita in Diretta al fianco di Francesca Fialdini in sostituzione di Marco Liorni che, a quanto pare, pagherebbe gli scarsi ascolti di questa stagione.

La nuova conduttrice di Detto fatto potrebbe essere un nome inaspettato!

Caterina Balivo è stata promossa su Rai 1, dove la vedremo al timone di un programma pomeridiano subito dopo il Tg, dunque resta da risolvere una questione piuttosto importante: la sostituzione della conduttrice di Detto Fatto. Ai vertici di Viale Mazzini circolano tre nomi che nulla hanno a che fare con le classiche conduttrici: il direttore di Rai2 Andrea Fabiano, infatti, avrebbe tutta l’intenzione di rivoluzionare il factual show e per questo motivo starebbe vagliando la candidatura di due attrici – Laura Chiatti e Bianca Guaccero – e la showgirl Elena Santarelli.