Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade con il nostro daytime di oggi, sabato 26 maggio 2018. Al Grande Fratello Lucia è triste e si allontana dal resto del gruppo. Filippo si accorge della fuga della ragazza e corre da lei. Lucia prova a spiegare il perché non si sente libera, perché è così difficile per lei esternare quello che sente. Lucia ammette che le sono mancate molte cose, e per questo le risulta tutto così difficile. Filippo l’ascolta e le dice che lui c’è e non aspetta altro che Lucia possa sfogarsi.

Il confronto tra Danilo e Veronica al Grande Fratello oggi, 26 maggio 2018.

Al Grande Fratello Danilo e Veronica si parlano per chiarirsi dopo la discussione di ieri. Veronica, così come molti altri inquilini, ha avuto l’impressione che l’operaio romano volesse prendere il posto di Luigi Favoloso dopo la sua squalifica. Danilo spiega che il suo cambiamento è dovuto alle dinamiche che si creano all’interno della Casa del Grande Fratello e non all’uscita di Luigi.

Alessia è ancora destabilizzata per il confronto avuto con la madre, che è entrata nella Casa del Grande Fratello nel corso dell'ultima puntata serale. Alessia, dopo l'incontro, manda dei messaggi, guardando le telecamere, ai suoi famigliari, come a volersi giustificare di alcuni suoi comportamenti. Simone, intanto, parla con l'amico Alberto. I due chiacchierano, ed il compagno dell'onorevole Pezzopane spiega le emozioni provate quando, entrato nello studio del Grande Fratello pensando di essere eliminato, ha scoperto di essere, invece, il primo finalista.