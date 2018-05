Il programma Linea Blu, dedicato all’esplorazione del meraviglioso mondo marino oggi sabato 26 maggio alle 14.00 su Rai 1 farà tappa in Toscana. La conduttrice Donatella Bianchi accompagnerà i telespettatori alla scoperta della storia e delle bellezze di Talamone e dell’Isola del Giglio.

Una meravigliosa tappa a Talamone e all’isola del Giglio oggi sabato 26 maggio 2018.

I protagonisti del viaggio di oggi di Linea Blu saranno il mare e la natura. Talamone che si affaccia sul tratto di costa che si estende dal Parco Naturale della Maremma fino al Monte Argentario. E’ possibile vedere in alcuni tratti di costa i daini che abitano la rigogliosa macchia mediterranea di questi incantevoli posti.

A Marina di Alberese per disincentivare la pesca a strascico sono stati calati in profondità 800 blocchi di marmo. Nella puntata di oggi, vedremo come quest’area si sia trasformata in un’oasi per il ripopolamento di innumerevoli specie marine.

La conduttrice incontrerà i ragazzi della scuola di Talamone che, insieme ai loro professori, hanno dato il via ad un progetto di Citizen Science. Poi verrà raccontata la storia di una famiglia italo-americana che, affascinata dalla bellezza di questo posto, ha deciso di vivere a Talamone.

Dal porto di Santo Stefano, Donatella Bianchi approderà all’isola del Giglio, dove si stanno ultimando le ispezioni, dopo i lavori di recupero dei fondali danneggiati dal naufragio della nave Costa Concordia. Infine, con l’inviato Fabio Gallo, si andrà a bordo di un catamarano attrezzato per far vivere il mare anche agli amici a quattro zampe.