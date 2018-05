Versatile e camaleontica. Tanto femminile, quanto androgina. Tanto angelica, quanto ribelle. Kristen Stewart ha portato sui tappeti rossi di Cannes 2018 una ventata di contemporaneità assertiva e accattivante. Registi delle sue trasformazioni il make-up artist Beau Nelson e l’hairstylist Bridget Brager.

Il taglio corto dei sogni: quello di Kristen Stewart a Cannes!

Se state cercando un taglio di capelli corto per questa estate, quello dell’attrice potrebbe diventare il vostro “mai più senza”. Malleabile quasi all’infinito, è stato proprio il suo “haircut” a giocare un ruolo fondamentale davanti ai flash dei fotografi. Se è vero che il trucco di Beau Nelson (by Chanel) ha offerto spunti imperdibili, soprattutto in tema di ombretto a tutta palpebra, sono state le acconciature di Bridget Brager a scolpire il look di Kristen.

Corto e scalato, ma non troppo. Le forbici hanno lavorato sulla testa di Kristen in modo che le lunghezze si potessero gestire con grande libertà. Phon, spazzole, pettini, prodotti di styling, micro-elastici, forcine e molette (l’uso copioso e visibile è raccomandato), hanno fatto il resto. Questo “corto non corto” si raccoglie in code e codini, può essere lavorato liscio, a boccoli, a onde, non esclude raccolti o semiraccolti. Il ciuffo c’è, ma poi sparisce con un colpo di spazzola.