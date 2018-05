Nilufar Addati, ha da poco terminato la sua esperienza nella trasmissione Uomini e Donne scegliendo Giordano Mazzocchi. La ragazza è stata accusata di aver avuto una storia con l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini durante il trono. Sui social diversi i commenti che accusano gli autori del dating show di esseri complici di questo scandalo.

Uomini e Donne: Nilufar Addati fidanzata con Stefano Guglielmini durante il trono?

L’ex tronista Nilufar Addati sembrerebbe aver avuto una relazione con l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini. Quest’ultimo ha pubblicato una foto insieme a Nilufar abbracciati su Instagram per far vedere a tutti la presunta presa in giro della ragazza nei confronti della redazione e degli altri corteggiatori.

Finita sotto accusa anche la storica autrice del programma Raffaella Mennoia che è intervenuta per difendere il suo lavoro e la serietà dei suoi collaboratori. Inoltre l’autrice ha lasciato alcuni like a diversi commenti dei fan di Uomini e Donne che la sostenevano e accusavano il comportamento di Nilufar. Per alcuni questi “mi piace” sembrerebbero confermare le dichiarazioni di Stefano Guglielmini.

Al momento nessuno degli interessati si è espresso su questa vicenda. Da quando Guglielmini ha pubblicato le prove del rapporto, Nilufar e Giordano sono spariti dai social e Raffaella ha chiuso la sua bacheca, per evitare di rispondere ad ulteriori dichiarazioni.