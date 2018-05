Oggi, sabato 26 maggio 2018, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che intervisterà Elena Santarelli in tv dopo la malattia del figlio: “Le cure di Giacomo non sono terminate, sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche”.

Gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

“Domani ‘Verissimo’ avrà il grande piacere di farvi ascoltare il toccante racconto di Elena Santarelli, una mamma guerriera”. Così gli autori di “Verissimo”, fortunato talk condotto da Silvia Toffanin, annunciano su Instagram che sabato 26 maggio, il programma accoglierà Elena Santarelli, showgirl assente dalla tv da mesi, dopo la notizia della malattia del figlio Giacomo.

La showgirl è sobriamente vestita in jeans e giacca abbinata a top bianco, ed altrettanto sobria Silvia Toffanin in abito tenue color rosa cipria e decolletè fucsia.

“E’ la prova più difficile della mia vita. Il 30 novembre 2017 ci hanno dato la diagnosi, all’inizio eravamo increduli. È la prova più difficile della mia vita – racconta a Silvia – Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l’ho accettata e ho fatto entrare il dolore dentro una parte di me. Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere”.

Domani 26 maggio 2018 andrà inoltre in onda un’intervista esclusiva a Fabrizio Corona. La conferma viene dal profilo social dell’ex fotografo. Su Instagram è pubblicato un breve video che mostra Corona nello studio di Verissimo tra applausi ed entusiasmo del pubblico. “La mia verità! Vi aspetto sabato pomeriggio @verissimotv dalle ore 16”, recita il post d’accompagnamento.

Corona non ha puntato al contrario sulla sobrietà, presentandosi in appariscente tshirt rossa e jeans strappati. Un outfit che fa saltare all’occhio i tatuaggi che ricoprono quasi per intero le braccia di Fabrizio.