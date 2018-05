Stasera, domenica 27 maggio 2018, su canale 5 andrà in onda in diretta l’ottava puntata del serale di Amici 2018 Ed. 17 condotta da Maria De Filippi. I talenti rimasti in gara sono Irama, Emma, Carmen, Einar e Lauren, che nella scorsa puntata del 19 maggio è stata proclamata vincitrice del circuito danza.

Amici 2018 Ed. 17: anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata serale del 27 maggio 2018.

Nella seminifinale del talent show “Amici” non mancheranno delle bellissime ed emozionanti esibizioni insieme a personaggi importanti della musica e della danza. Tra gli ospiti che saliranno sul palco nella semifinale di Amici 2018 Ed. 17 ci sarà l’attrice Sofia Loren e l’icona della danza Carla Fracci che si esibirà con Lauren.

Tra gli altri ospiti, vi sarà Annalisa che si esibirà insieme con Emma Muscat della squadra Bianca, Riki che si esibirà insieme alla vincitrice della Categoria Danza , Gino Paoli e Gigi D’Alessio duetteranno con i cantanti Einar Ortiz e Carmen Ferreri e Ornella Vanoni che canterà con Irama.

Riki ha avuto un grande successo in seguito alla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi nella scorsa edizione. Nella puntata di stasera scopriremo chi saranno i quattro finalisti del talent show Amici 2018 che si giocheranno la vittoria del talent nella finale di domenica 3 giugno 2018. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.