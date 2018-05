Domenica In torna oggi, 70 maggio 2018, nello Studio 3 di Cinecittà per una nuova puntata, condotta da Cristina Parodi con Benedetta Parodi, in onda alle 14.00, su Rai1. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Dopo il successo della scorsa settimana oggi, domenica 27 maggio, andrà in onda l’ultimo appuntamento con “Domenica In” con un ospite d’eccezione: la diva del cinema italiano Ornella Muti, che si racconterà a Cristina Parodi ripercorrendo la sua vita e la sua storia professionale e familiare.

Il talk sarà dedicato alle donne che vanno oltre i canoni imposti dalla società e dai media e riescono a combattere gli stereotipi legati al mondo femminile, superando critiche, luoghi comuni e pregiudizi. In studio Iva Zanicchi, Anna Pettinelli, la modella curvy Elisa D’Ospina e le scrittrici Daniela Fedi e Lucia Serlenga. Alla vigilia dell’estate verranno ricordati i più famosi e apprezzati “tormentoni estivi” dagli anni 60 ad oggi, mentre il comico Maurizio Battista parlerà di come erano le vacanze di una volta.

Gli ospiti e le rubriche di Domenica In di oggi, 27 maggio 2018

Imperdibili le previsioni delle stelle con Paolo Fox, che presenterà uno speciale ed esclusivo “oroscopo dell’estate”. L’attore Sebastiano Somma sarà il protagonista di “Che uomo sei?” e verrà giudicato “marito”, “amante” o “amico ideale” dal pubblico di donne presenti in studio. Spazio alla musica con Ultimo, vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2018 che, dopo i suoi successi nel tour in giro per l’Italia, presenterà il suo nuovo brano “Poesie senza veli” e racconterà com’è cambiata la sua vita dopo il Festival.

Benedetta Parodi questa settimana entrerà nella villa di Patrizia Pellegrino, per una divertente e sfiziosa intervista ai fornelli. A commentare la puntata un parterre formato da Maria Teresa Ruta, Adriano Panatta, Angela Rafanelli e Claudio Lippi. A fare da colonna sonora al programma saranno le splendide voci di Sal Da Vinci e Silvia Salemi, accompagnati dalla band di Domenica In. Un saluto speciale arriverà da Karima, direttamente da Pechino.