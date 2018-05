Stasera, domenica 27 maggio 2018, andrà in onda la semifinale di Amici 2018 Ed.17, che cambia giorno di messa in onda a causa della finale di Champions League. Nella scuola sono rimasti solo cinque talenti, ovvero Carmen, Emma, Irama, Einar e Lauren, che si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria finale della diciassettesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Tra gli ospiti della nuova puntata Riki, Annalisa, Gigi D’Alessio, Gino Paoli, l’etoile Carla Fracci e la grandissima Sophia Loren, premio oscar e attrice simbolo del cinema italiano. Alcuni di loro si esibiranno insieme alla ballerina americana mentre gli altri duetteranno con i cantanti rimasti in gara.

La finale del due giugno si avvicina. Chi saranno i finalisti che vi approderanno?

Siamo ormai agli sgoccioli per la fine di questa edizione del programma. Come già annunciato dalla padrona di casa infatti, la finale di Amici 2018 Ed.17 dovrebbe disputarsi il 2 giugno 2018. Dopo l’eliminazione di Bryan Ramirez e Biondo, i ragazzi rimasti in gara lottano per ottenere il titolo di vincitore ma devono fare sempre i conti con il pubblico e il giudizio della commissione esterna e interna.

Nel corso dell’ottava puntata Emma canterà insieme ad Annalisa mentre Irama avrà l’onore di duettare insieme alla Vanoni. Gino Paoli e Gigi D’Alessio invece si esibiranno rispettivamente con i cantanti della squadra blu, Einar e Carmen. Particolarmente impegnative le performance di Lauren, già vincitrice del circuito danza dopo la sfida diretta contro Bryan, disputata la scorsa settimana.

La ballerina danzerà con Carla Fracci mentre Elisa canterà dal vivo e infine duetterà con Riccardo Marcuzzo. Gli allievi e le loro esibizioni verranno comunque giudicate dai professori della scuola, televoto e dalla commissione esterna.