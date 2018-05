Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade in queste ore nella Casa più spiata d’Italia con il nostro daytime. Alessia e Matteo hanno dormito in giardino, e si sono svegliati con le prime luci dell’alba. Simone, intanto, è preso da un momento di sconforto, ed a consolarlo c’è l’amico Alberto.

Il finalista è visibilmente malinconico, gioca un pupazzo di neve e gli scende una lacrima. Alberto gli chiede se è malinconico per suo figlio, e gli ricorda che presto lo rivedrà, per questo deve stare tranquillo. Alberto gli dice che sicuramente il figlio sarà fiero di suo padre e del percorso che ha fatto, e gli suggerisce di prendersi una settimana di vacanza con lui. Alle parole di Alberto, Simone sembra rasserenato.

Il chiarimento tra Simone e Veronica al Grande Fratello oggi 27 maggio 2018.

Al Grande Fratello in questi giorni Simone si è chiuso e si è isolato da tutti. Alessia ne parla con Alberto, e chiede come mai Simone mangi da solo e dorma da solo. Alessia si chiede se Simone non abbia cambiato atteggiamento da quando ha saputo di essere finalista.

Alberto, vero amico di Coccia, parla con Simone e cerca di convincerlo ad andare incontro agli altri inquilini della Casa, che ci sono rimasti male a causa del suo atteggiamento da qualche giorno distaccato. Simone decide, quindi, di chiarirsi con Veronica. La figlia di Bobby Solo e Simone si parlano, Veronica spiega cosa l'ha fatta rimanere male e Simone spiega il perché del suo comportamento. I due si chiariscono e si scambiano un abbraccio sincero.