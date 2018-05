Guida tv completa di domenica 27 maggio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S con gli episodi Pagare per giocare e Rapporto confidenziale.

Su Rai 3 vedremo il programma di Roberta Petrelluzzi Un giorno in Pretura. La storica trasmissione ritorna, eccezionalmente di domenica e in prima serata, con due imperdibili appuntamenti in cui si parla di due processi, due grandi casi di cronaca che hanno lasciato un segno nel nostro immaginario collettivo.

Guida tv di domenica 27 maggio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 27 maggio 2018. Su Retequattro andrà in onda il film Riot – In rivolta. Jack Stone organizza una rapina in banca allo scopo di essere arrestato e finire in prigione con il boss russo Balam. In realtà, Jack è in cerca di vendetta: la sua famiglia, infatti, è stata sterminata proprio da Balam. Su Italia 1 andrà in onda il film Asterix alle olimpiadi.

Su Canale 5 vedremo il programma di Maria De Filippi Amici. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.