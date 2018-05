Torna oggi domenica 27 maggio 2018 su Rai 2 il programma di intrattenimento “Mezzogiorno in famiglia”, condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Non mancherà lo spazio musicale del Maestro Gianni Mazza e delle DJ Jas e Jay, e l’immancabile appuntamento dell’oroscopo di Paolo Fox della domenica, con la classifica dei segni zodiacali.

Per i telespettatori che vorranno partecipare ai giochi con in palio premi in gettoni d’oro, il numero da chiamare è 894.433. “Mezzogiorno in famiglia” è un programma di Michele Guardì, Anna Maria Flora, Tonino Quinti, Ivo Pagliarulo e Vincenzo Arnone.

Oroscopo Paolo Fox: il riepilogo della classifica della settimana dal 20 al 27 maggio 2018 a Mezzogiorno in Famiglia!

In attesa di scoprire la nuova classifica, vi facciamo un riepilogo di quella della scorsa settimana. Al dodicesimo posto c’era il segno dei Pesci, all’undicesimo il Toro, al decimo posto la Bilancia, al nono il Sagittario, all’ottavo l’Acquario, al settimo il Leone.

Al sesto posto c’era il segno dello Scorpione, al quinto il Capricorno, al quarto si posizionano i Gemelli. Al terzo posto troviamo la Vergine, al secondo c’è il Cancro, al primo in testa alla classifica c’è il segno dell’Ariete.

Oroscopo Paolo Fox: la classifica della settimana dal 27 maggio 2018 al 3 giugno 2018 a Mezzogiorno in Famiglia!

