Torna oggi un nuovo appuntamento su Rai 1 con il programma religioso e di approfondimento A sua immagine. “Madri coraggiose” è il tema della puntata di domenica 27 maggio 2018, in onda oggi a partire dalle 10.30 su Rai 1.

Le anticipazione e gli ospiti della puntata di oggi domenica 27 maggio 2018 di A sua immagine.

Lorena Bianchetti si collegherà con Napoli e Maria Luisa Iavarone, la mamma di Arturo, il 17enne accoltellato da una baby gang. A Napoli, domenica mattina, si “correrà” contro la violenza. In studio, oltre alla psicoterapeuta Maura Manca, ci sarà Daniela Manzitti, la “mamma coraggio” che ha denunciato il figlio.

Si conoscerà poi da vicino il desidero di combattere e accogliere delle suore di Montauro che adottano bambini disabili e delle “mamme di vocazione” di Nomadelfia. Si cercherà di far riflettere sulla forza e il coraggio delle donne del nostro tempo, che non si arrendono di fronte alle difficoltà della vita.

La Santa Messa dalla dalla chiesa Santa Maria del Colle in Mormanno (CS) e l’Angelus di Papa Francesco, oggi domenica 27 maggio 2018.

Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai 1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla chiesa Santa Maria del Colle in Mormanno (CS), regia di Michele Totaro, commento Orazio Coclite. Alle 12.00 ci sarà, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro. Qui trovi tutte le ultime notizie su Papa Francesco.