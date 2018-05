Questo è un fine settimana all’insegna di disagi per i viaggiatori a causa di uno sciopero dei treni che ha interessato il personale delle Ferrovie dello Stato Italiane, di Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori e di Trenord. Il motivo dello sciopero è da ricercare nel mancato rinnovo contrattuale, essendo i contratti scaduti lo scorso 31 dicembre.

Sciopero treni, in dettaglio le fasce orarie ed i collegamenti garantiti.

Durante le ore previste per lo sciopero, le Frecce, assicura Trenitalia, saranno regolari. Nella giornata di ieri, i treni di Trenitalia non hanno circolato dalle ore 10 alle ore 14. Un nuovo stop c’è poi stato dalle 22 alle 5.59 di questa mattina. Sul sito di Trenitalia sono consultabili tutti gli orari dei treni assicurati in caso di sciopero. Sono stati inoltre assicurati i collegamenti da Roma Termini a Fiumicino con il treno Leonardo Express o con autobus sostitutivi.

Anche Trenord ha protestato dalle ore 10 alle ore 14 di sabato e dalle 22 alle 5.59 di questa mattina. Trenord ha previsto degli autobus sostitutivi per il servizio aeroportuale Malpensa Express sulle tratte Malpensa – Bellinzona e Milano Cadorna – Malpensa.

Italo Treno ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti per la giornata di sabato, mentre non ci sono stati stop alla circolazione per le 8 ore di blocco previste per oggi.