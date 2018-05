Aria di promozioni professionali per Stefano De Martino. Dopo essere stato reclutato dall’Isola dei Famosi nel ruolo di inviato del reality dall’Honduras, il ballerino campano è tornato a ‘casa’, ovvero nel talent ‘Amici’ che gli aprì le porte del successo.

E proprio lì, adesso, sembra schiudersi una nuova avventura professionale, adeguata a valorizzare la sua esperienza nel mondo della danza dopo anni di esibizioni.

Stando alle indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv, infatti, De Martino potrebbe sedere tra le fila dei professori nella nuova stagione del talent di Canale 5.

Stefano De Martino nuovo professore di danza moderna ad Amici al posto di Garrison?

In principio sembravano solo voci e invece sembra che Stefano De Martino sia davvero in procinto di ricevere una “promozione”; l’ex inviato de L’isola dei Famosi e ballerino professionista ad Amici, potrebbe entrare nel cast dei professori della scuola più amata del piccolo schermo.

L’indiscrezione sull’ex marito di Belen Rodriguez era stata lanciata dal settimanale Nuovo Tv, ma ora è anche Spy a confermare la notizia.

De Martino potrebbe prendere il ruolo di Garrison Rochelle, professore storico del talent di Canale 5, il quale sarebbe pronto per tornare negli Stati Uniti per un nuovo e importante progetto. Tra le pagine del magazine si legge infatti: “Garrison tornerà negli Stati Uniti dove si dice sia stato chiamato per mettere in piedi un nuovo talent show.”