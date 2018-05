Nilufar Addati, dopo aver scelto Giordano Mazzocchi, è stata accusata di aver avuto una relazione segreta con Stefano Guglielmini mentre siedeva sul trono. L’ex corteggiatore ha pubblicato una foto insieme a Nilufar abbracciati su Instagram.

Uomini e Donne: Nilufar Addati ha avuto una relazione segreta con Stefano Guglielmini durante il trono?

Stefano Guglielmini, ha dichiarato che tra lui e Nilufar ci fosse una relazione segreta mentre lei si trovava impegnata nel dating show di Maria De Filippi e che lui aveva accettato di partecipare come corteggiatore perchè Nilufar aveva insistito e che gli aveva promesso di sceglierlo.

Come sappiamo, tutto si è svolto in maniera diversa, Stefano è stato mandato via dalla tronista dopo poche esterne, infatti in molti lo hanno accusato di essere un bugiardo. Così Stefano ha deciso di pubblicare la fotografia come prova della storia segreta.

Alla foto ha aggiunto: “Ha convinto me e la mia famiglia a partecipare al programma. A questo punto non consenso a nessuno di definirmi bugiardo e morto di fame. Ho preferito abbandonare perché non sono riuscito a fingere, credendo che lei decidesse di abbandonare il trono insieme a me.”.

E ancora: “Non ho voluto infierire e le ho lasciato fare il suo percorso, sperando che avesse un minimo di rispetto per quello che c’è stato fra noi”. Giordano Mazzocchi, ha detto la sua in merito alla vicenda: “L’unica persona a cui poteva dare fastidio questa cosa sono io. Al contrario sono tranquillissimo: io e Nilufar ci stiamo vivendo questa storia al meglio”.