Tra Al Bano Carrisi e Romina Power sembrano sparite le incomprensioni che li hanno portato ad allontanarsi, e sono tornati ad essere la coppia che fa tanto sognare agli italiani. Se il feeling tra i due è evidente, c’è una notizia che nelle ultime ore sta facendo il giro del web: Al Bano e Romina presto si sposeranno di nuovo? L’indiscrezione è stata pubblicata sul settimanale Nuovo ed è stata anche rivelata da Barbara D’Urso durante una puntata di Pomeriggio Cinque. Per ora la coppia non ha confermato, ma non ha neanche smentito.

Al Bano Carrisi e Romina Power, un amore destinato ad essere eterno.

Al Bano e Romina hanno ultimamente tenuto un concerto all’Arena di Verona, trasmesso su Rai 1, e la sintonia tra i due era evidente a tutti e sembra che andasse oltre il lato puramente artistico e professionale. A confermare il feeling speciale tra i due è la stessa Romina da Maurizio Costanzo. Qui ha ammesso che tra lei ed Al Bano c’è un legame indissolubile che non smetterà mai di esserci. Ha poi ammesso che, negli anni trascorsa lontana da lui, non si è mai innamorata. Che i due stiano davvero pensando a celebrare nuovamente le nozze?