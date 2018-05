Nel carcere di Montacuto si registrano delle criticità a causa della grave carenza di personale di polizia penitenziaria: mancano, infatti, almeno 40 unità. Belle ultime settimane gli agenti non hanno potuto beneficiare del riposo settimanale (alcuni agenti hanno lavorato senza sosta per 20 giorni consecutivi) e si è allungato l’orario dei turni per poter sopperire alla carenza di personale.

La carenza di personale ha fatto sì, inoltre, che negli uffici sia aumentatata a dismisura la mole di lavoro. Per questi motivi, gli agenti sono in stato di agitazione.

Le ultime news dal mondo delle carceri: un detenuto in permesso premio fa ritorno in carcere per aver violato le prescrizioni del permesso.

Un detenuto che sta scontando la pena nel carcere si Ferrara aveva ricevuto un permesso premio ma, avendo violato le prescrizioni imposte, è stato riportato nella struttura detentiva. Il detenuto, infatti, durante un monitoraggio del territorio di routine effettuato dalle volanti del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna, hanno controllato un veicolo in sosta e dagli accertamenti è emerso che uno dei due occupanti risultava detenuto ma in libera uscita.

Una volta accertata la violazione delle prescrizioni previste, è stato immediatamente avvertito il magistrato di sorveglianza, ed il detenuto è stato riaccompagnato nel carcere dell’Arginone. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.