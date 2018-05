Detto Fatto torna oggi, lunedì 28 maggio 2018, con la sua speciale edizione Summer dopo la sospensione di quasi un mese per dare spazio al 101° Giro d’Italia che è stato trasmesso in diretta su Rai 2. Caterina Balivo ha annunciato che ci saranno tanti tutorial per festeggiare insieme l’arrivo dell’estate. Scopriamo quali sono le rubriche proposte durante la puntata odierna.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 28 maggio 2018:

A Detto Fatto torna oggi Elisa D’Ospina con un nuovo tutorial sulla moda curvy. Elisa oggi ci parla delle salopette e suggerisce dei look da utilizzare in viaggio ad una giovane ospite, Giulia. Il primo comprende una salopette con short, il secondo si compone di una salopette con gonna, più bon ton, mentre il terzo è urban style.

A Detto Fatto gli architetti paesaggisti Manuel e Lorenzo propongono due giardini verticali ideali per abbellire il terrazzo in vista dell’estate. In questo modo possiamo prendere il fresco o gustare un aperitivo in uno splendido angolo verde.

L’hair designer Salvo Filetti torna a Detto Fatto e realizza due acconciature da sposa. La prima è adatta ad una sposa con uno stile aristocratico contemporaneo, il “contemporary snob”, e realizza un semi-raccolto sofisticato e lineare con delle fasce di capelli che s’incrociano come stoffe. La seconda acconciatura è per una sposa “romantic wild”: i capelli sono morbidi con onde ed intrecci annodati e lo spettinato al punto giusto.

Vincenzo Capuano torna a Detto Fatto con un tutorial di cucina, ed oggi propone un’ottima ricetta estiva: dei panini da spiaggia realizzati con l’impasto della pizza e ripieni di rucola, mozzarella, prosciutto, zucchine. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.