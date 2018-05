Il Grande Fratello 2018 Ed. 15 è nuovamente nell’occhio del ciclone per le rivelazioni scottanti che hanno fatto due concorrenti all’interno della Casa. Stiamo parlando di Danilo e Filippo che si sono lasciati andare a confidenze molto esplicite su alcuni episodi del passato che li hanno visti quali protagonisti.

Danilo, in particolare, dopo che le telecamere sono state spente si è convinto di poter parlare liberamente ed ha rivelato di aver vissuto un’esperienza intima con un’amica della madre e di essere stato sorpreso da quest’ultima. Ha ribadito che stava raccontando un segreto e che suo padre non avrebbe preso affatto bene la cosa se ne fosse venuto a conoscenza.

Un attimo d’ingenuità potrebbe costare caro al romano, in quanto la vicenda è venuta fuori e sta avendo un grande risalto. Il padre di Danilo potrebbe entrare in Casa per affrontare l’argomento? Il ragazzo è anche in nomination. Le sue rivelazioni potranno influenzare in qualche modo il giudizio del pubblico?

Grande Fratello 2018 Ed.15: nuove eliminazioni.

I nominati della settimana sono Filippo, Veronica, Alberto, Lucia e Danilo. Filippo è da un po’ sotto la lente d’ingrandimento per come ha affermato di interagire con il suo cane. Nelle ultime ore si è fato notare per aver avuto un gesto rabbioso, visto che Lucia, con la quale ha una relazione nata davanti alle telecamere, non ha assecondato il suo desiderio di spingersi in atteggiamenti più intimi.

Potrebbe essere questa la goccia che fa traboccare il vaso ed il pubblico potrebbe decidere di eliminare Filippo. Angelo è uscito dal gioco la scorsa settimana a seguito di un televoto che ha proclamato Simone quale primo finalista del Grande Fratello 2018 Ed. 15.

Il Ken italiano non ha preso bene l’eliminazione ed ha rivelato che Simone si è reso protagonista di gesti omofobi per i quali dovrebbe essere squalificato. Vedremo come la produzione valuterà le affermazioni del ragazzo. Secondo le ultime indiscrezioni domani dovrebbe esserci una seconda eliminazione in vista della finale. Il meccanismo scelto potrebbe essere quella di una catena, utilizzato altre volte. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.