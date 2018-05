Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade in queste ore nella Casa più spiata d’Italia con il nostro daytime di oggi, lunedì 28 maggio 2018. Simone Coccia in questi ultimi giorno è malinconico, nostalgico, si isola dal gruppo e piange. Non si sa fino a che punto gli manchino gli affetti, o fino a che punto lo ha destabilizzato il rifiuto di portare avanti la missione con i nuovi amici. A consolare Simone c’è l’amico Alberto, che prova a rassicurarlo e a confortarlo.

Al Grande Fratello Danilo non capisce e non perdona Simone, che considera falso. Danilo mette in guardia Alberto che, dopo il pianto dell’amico, avrebbe voluto dormire con lui.

Le confidenze tra Lucia ed Alessia al Grande Fratello 2018 Ed. 15 di oggi, 28 maggio 2018.

Lucia ed Alessia chiacchierano su come stanno andando questi ultimi giorni al Grande Fratello. Le due ragazze elogiano Alberto, che ritengono un ragazzo intelligente ed osservatore, e si dicono felici di mantenere i rapporti con lui anche al di fuori della Casa del Grande Fratello. Alessia, poi, si sfoga con Lucia. La modella torinese è molto pensierosa, teme di non essere forte abbastanza per portare avanti la sua vita senza i condizionamenti della famiglia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.