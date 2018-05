Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la partita amichevole Italia – Arabia Saudita.

Su Rai 2 andrà in onda il film con Meryl Streep Dove eravamo rimasti. Ricki è una donna che nella sua vita ha sacrificato tutto per inseguire il suo sogno di diventare una star del rock&roll. Ma ora la non più giovane Ricki torna a casa per tentare di sistemare le cose con la sua famiglia. Il suo ex marito Pete, infatti, l’ha contatta per farle sapere che la loro figlia Julie si è separata e sta attraversando un brutto momento. Ricki è stata assente per molto tempo, e deve costruire d’accapo il rapporto con i figli.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda programma Report. Oggi si parla dei cosiddetti Paradisi fiscali: Singapore, Dubai, Svizzera, Hong Kong.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 andrà in onda Il terzo indizio, il programma di Barbara De Rossi che parla di fatti di cronaca, vicende e processi di storie che hanno fortemente diviso l’opinione pubblica.

Su Canale 5 vedremo il film Il mio grasso grosso matrimonio greco 2. Toula e Ian Miller sono sposati da più di dieci anni, ma la loro intimità matrimoniale è messa a dura prova dalle soffocanti attenzioni dedicate alla figlia adolescente Paris e dall’invadente famiglia Portokalos. Su Italia 1 andrà in onda il film Catwoman. Stasera La7 trasmetterà il film Il gigante.