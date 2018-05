Il Segreto torna oggi, lunedì 28 maggio 2018, per un’altra settimana da trascorrere insieme. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Segreto. Le anticipazioni de Il Segreto in onda questa settimana rivelano che tra Severo e Candela qualcosa si è rotto: la donna non ha nessuna intenzione di trasferirsi nella nuova casa comprata da Severo, e dichiara di non essere più felice con lui. Il confronto con il marito ha destabilizzato Candela, che confessa ad Emilia di voler andare via da Puente Viejo. Ma non saranno solo i problemi con Severo a mettere in crisi Candela…

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che a Puente Viejo giunge Venancia, la madre del primo marito di Candela. La donna chiede perdono alla nuora per tutto il male che le ha fatto e le spiega che le manca poco da vivere e vuole farlo con l’anima in pace. Candela, però, non si fida delle parole dell’ex suocera: cosa nasconde davvero?

Le anticipazioni de Il Segreto della settimana dal 28 maggio all’1 giugno: Adela e Carmelo presto sposi!

Carmelo ha chiesto ad Adela di sposarlo, ma è stato rifiutato: la donna temeva che dietro questa domanda ci siano interessi e convenienza. Adela, però, è confusa, e ben presto si pente di aver rifiutato la proposta di matrimonio. Corre, così, da Carmelo, ed i due si chiariscono e decidono di sposarsi al più presto. La donna è, poi, al settimo cielo quando il figlio Ulpiano acconsente al suo matrimonio con Carmelo.

Durante le puntate de Il Segreto di questa settimana vedremo Dolores sconfortata e avvilita: non riesce a comprendere come Pedro possa voler chiedere il divorzio, ed inizia a vestirsi a lutto. Raimundo, intanto, è in collera con Severo e Carmelo: l’uomo ha scoperto che i due volevano approfittare del precario stato di salute di Francisca per vendicarsi, e giudica questo comportamento molto scorretto in quanto la matrona, date le sue condizioni fisiche, non avrebbe potuto difendersi.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Saul si reca a casa di Julieta e qui trova sul fratello Prudencio. La cosa lo infastidisce non poco, e chiede al fratello di non essere più amico della sua ex fidanzata. Non era stato proprio Prudencio a consigliare a Saul di lasciare Julieta per rispettare la volontà di Donna Francisca? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sulla soap spagnola Il Segreto.