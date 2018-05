Oggi, lunedì 28 maggio 2018 dovrebbe andare in onda su Canale 5 alle 14:45 una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 28 maggio 2018.

Le anticipazioni circolate sul Trono Over, hanno rivelato che i protagonisti della puntata saranno Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Marco. Durante la puntata, assisteremo ad una scenata di gelosia di Marco nei confronti di Gemma. La dama, nella puntata precedente aveva concesso un ballo a Giorgio Manetti.

Marco non ha accettato che si continui a parlare di Gemma e Giorgio e così ha deciso di porre fine alla relazione con la dama in quanto è convinto che nel suo cuore ci sia ancora Giorgio Manetti. Marco allora andrà via dallo studio.

Gemma lo inseguirà Marco tra le lacrime. Poi Gemma farà di nuovo ingresso in studio ed una signora del pubblico interviene in sua difesa Gemma puntando il dito contro Giorgio accusandolo di aver distrutto tutte le relazioni d’amore intraprese dalla Galgani che sono seguite dopo la loro rottura. A questo punto, Giorgio Manetti ha interrotto la signora e dichiarato che lui non è più interessato a Gemma rivelando di aver invitato Gemma per un ultimo ballo perché il prossimo anno non ci sarà.