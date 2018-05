Ultimi giorni di vita nella casa del Grande Fratello 2018 Ed.15: il 4 giugno la porta rossa si chiuderà in attesa della prossima edizione che sembrerebbe esser stata già confermata.

Oggi 29 maggio 2018 andrà in onda su Canale 5 la semifinale di questa quindicesima edizione del Grande Fratello affidato a Barbara D’Urso. Le anticipazioni rivelano che sarà una puntata ricca di colpi di scena con tante sorprese per i protagonisti, ingressi nella casa, confronti ma anche momenti piacevoli.

Uno di questi dovrebbe essere il regalo fatto da Bobby Solo a sua figlia Veronica Satti. Pare che il cantante abbia deciso di far sentire la sua presenza a Veronica in attesa poi, di far pace con lei una volta finito il Grande Fratello ma lontani dalle telecamere.

La sorpresa di Bobby Solo riservata alla figlia Veronica in attesa di un incontro lontano dalle telecamere.

Non sappiamo si tratti di un video messaggio, di un dono ma sarà sicuramente, almeno stando alle ultime news, di qualcosa di davvero speciale che farà molto piacere alla ragazza. Veronica era entrata nella casa del Grande Fratello 2018 Ed.15 proprio con la speranza che suo padre, vedendola in quel contesto, potesse capire quanto lei ci tiene al loro rapporto.

Vedremo questa sera nel corso della semifinale del Grande Fratello 2018 Ed.15 che sarà anche una puntata di verdetti. A proposito di verdetti, la scorsa settimana il pubblico ha scelto Simone Coccia come primo finalista di questo Grande Fratello 2018 Ed.15 e il concorrente per tutta la settimana, forte anche di questo vantaggio, ha punzecchiato i suoi compagni, c’è stato anche un allontanamento da Alberto.

Domenica Angelo, da Domenica Live, ha chiesto a Barbara D’Urso di poter entrare nella casa per avere un confronto con Simone dopo aver visto determinate cose che non ha gradito affatto. La conduttrice permetterà questo confronto?

E questa sera sarà appunto la puntata dei verdetti perché conosceremo il nome dei finalisti di questa edizione del Grande Fratello 15.

A rischio eliminazione questa sera ci sono Alberto, Filippo, Veronica, Lucia e Danilo mentre sono salvi, almeno dal primo televoto, Alessia e Matteo. Ma non sappiamo se nel corso della puntata di oggi del Grande Fratello 2018 Ed.15 ci sarà anche una seconda eliminazione che potrebbe mettere a rischio anche loro.